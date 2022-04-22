شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي بيع رقم لوحة سيارة بمبلغ 3 .23 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم).



وعرضت شرطة أبوظبي رقم لوحة المركبة (2 أبوظبي) في مزاد خيري مساء الأربعاء، وبيع بمبلغ 23.3 مليون درهم، بينما بيع رقم السيارة (11 أبوظبي) بـ 5 ملايين درهم، والرقم (99 أبوظبي) بـ 5 ملايين درهم.



واستهدف المزاد الذي حمل عنوان «أنبل رقم» دعم مبادرة «المليار وجبة» التي أطلقتها الإمارات لتوفير وجبات طعام للفئات الفقيرة في 50 دولة حول العالم.



وشهد المزاد بيع مجموعة من أرقام السيارات المميزة، وأرقام الهواتف المتشابهة، وحقق عائد إجمالي 111 مليون درهم، ستوجه لدعم المبادرة الخيرية.