حمّل تقرير صادر عن سلطات ولاية نيو مكسيكو الأربعاء منتجي فيلم «راست» المسؤولية عن إخفاقات أمنية في موقع التصوير أدت إلى مقتل سينمائية برصاص الممثل أليك بالدوين.



في 21 أكتوبر، في إحدى مزارع سانتا في عاصمة نيو مكسيكو، كان الممثل الأميركي المشارك في إنتاج الفيلم يجرب مسدسا أثناء التدريب على مشهد مع هالينا هاتشينز، لكن رصاصة حية انطلقت من السلاح الذي كان يظنه بالدوين غير محشو، ما أصاب السينمائية بجروح قاتلة.



ولم توجه الشرطة بعد اتهامات جنائية لكنها لا تستبعد القيام بذلك، بما يشمل أليك بالدوين.



وأجرت هيئة البيئة في ولاية نيو مكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة، تحقيقاتها الخاصة في ملف مدني يتعلق بقواعد النظافة والسلامة في موقع التصوير.



وأشارت الهيئة إلى أن منتجي فيلم «راست» أظهروا «تجاهلا واضحا للمخاطر المرتبطة بالأسلحة النارية من خلال الإخفاق المنهجي في تطبيق بروتوكولات السلامة الخاصة بها».



وقال الناطق باسم «راست موفي بروداكشنز» ستيفان فريدمان في بيان إن المنتجين يعتزمون الطعن بالتقرير.