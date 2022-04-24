بيروت - بولين فاضل



تداركت النجمة اللبنانية إليسا «السهو» عن ذكر اسم الفنانة أصالة والفنان محمد حماقي ضمن قائمة أصدقائها المقربين، أثناء حوراها لبرنامج «مراحل»، وقامت بإطلاق تغريدة خاصة قالت فيها ان علاقتها بهما أكبر من مجرد صداقة فنية، واعتذرت عن عدم ذكر اسميهما في البرنامج لضيق الوقت.



وقالت إليسا عبر حسابها بموقع «تويتر»: «بحلقة (مراحل إليسا) داهمني الوقت قبل ما أذكر بموضوع الصداقات تنين من أعز أصدقائي وهني أصالة وحماقي، يمكن لأنو ما بعدن من الصداقات الفنية، بعتبر إنن عيلة وأخوة».



وردت أصالة سريعا عبر حسابها بـ «تويتر» قائلة: «شكرا صديقتي الحبيبة الصادقة على كل مشاعرك الحلوة الممتعة اللي بتغمري فيها كل إنسان بتحبيه، شكرا على اهتمامك ببنتنا شامي ومشاركتك إلي بكل مناسباتي الحلوة واللي مو حلوة، دائما قراب أخوات وأصحاب هاد اللي بتمناه ويسعى له».