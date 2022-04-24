أكدت الفنانة يسرا عدم وجود نجاح ساحق مستمر أو فشل دائم ومتواصل، وقالت: «في بدايتي لم أنجح 4 سنين لأنني كنت عاملة نحو 25 فيلما لم يشاهدها احد، وأما اتعرضت كان توقيت نزولها مش مناسب لكن المهم الواحد يعمل اللي عليه».



واضافت يسرا خلال استضافتها في برنامج «اتنين اتنين» مع عبر راديو «إنرجي»: «بحب النجاح بس مفيش حد على طول في نجاح ساحق، ومن 10 سنين قدمت مسلسل «شربات لوز» كانت بنت من حارة دمها خفيف، والسنة دي ست كلاس عكس «شربات» تماما، والنجاح وصفته إننا بندور كتير عشان نقدم المختلف».



وتابعت: «أما بسمع كلام حلو بتحفز للأحسن في شغلي، الكلام عن الفعل ممكن يحرقه فمبحبش أتكلم عنه إلا بعد فترة، واستقبل النقد المفيد لكن لما بيكون بقصد الشتيمة فقط لا أقرأه، وبحس بيه زي ما بحس بالتملق، أما المدح والكلام الحلو يسعدني لأنه بيتوج مجهودي».