مفرح الشمري



يستعد مركز جابر الثقافي لتجديد اللقاء بجمهوره في عيد الفطر المقبل من خلال حفل «بروفة العيد» التي ستحييها اوركسترا المركز بقيادة المايسترو أحمد العود على خشبة المسرح الوطني يومي 5و6 مايو وبمشاركة النجوم عبدالقادر الهدهود وشيماء سليمان وحمد القطان بالإضافة الى الأصوات الشبابية عبدالعزيز المسباح وأشواق.



الحفل يأخذنا الى كواليس حفلات المركز الغنائية من خلال مشاهد درامية تعرض على خشبة المسرح وتحاكي التدريبات والبروفات التي تجريها الفرقة قبل كل حفل ليمتزج الأداء التمثيلي مع الغناء والطرب، لكي يعيش الحضور على مدى ساعتين جوا من المتعة المتكاملة في هذا الحفل المتعدد الأذواق.