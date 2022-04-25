عبدالعزيز الفضلي



أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عدم صرف السلفة المالية الثانية من الصندوق المالي للمدارس والتي يتم تحويلها لحسابات مختلف المراحل التعليمية بالفصل الثاني دون إغلاق فواتير الدفعة الاولى التي تم صرفها في الفصل الاول من العام الحالي، لافتة الى انه لن يتم التحويل حال وجود مبالغ في الرصيد المدرسي.



وأضافت المصادر ان المدارس تقوم بصرف السلفة على أقسام المواد التعليمية واحتياجاتها من أحبار، وأقلام، وملفات، وأوراق تصوير، اضافة الى المجالات المتعددة والأدوات المكتبية وأعمال الصيانة البسيطة والعاجلة والطارئة فقط، مشددة على ضرورة الالتزام بشروط وإجراءات نظام الصندوق المالي خلال العام الدراسي.



وكانت بعض المدارس طالبت «التربية» بصرف الدفعة الثانية من الصندوق المالي إلا ان النظام الخاص بالسلفة يشترط «تصفير» حساب الدفعة الأولى.