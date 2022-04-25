تحت رعاية وبحضور القائمة بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. مها السجاري،‎ نظمت اللجنة الثقافية في الكلية بالتعاون مع مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة‎ ندوة بعنوان «المدن الصحية والهوية الوطنية»، حاضر فيها كل من أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا د.يعقوب يوسف الكندري ورئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د.آمال اليحيى والمعماري فريد عبدال وأدارها رئيس قسم الجغرافيا د.عبيد العتيبي.



‏‎وبهذه المناسبة ذكرت القائم بأعمال عميد الكلية د.مها السجاري، أنه لإيجاد بيئة صحية في المجتمع لابد في البداية من تأسيس جيل من الأبناء يتمتعون بالسلامة من الناحية العقلية والنفسية والسلوكية، وحتى يعيش الإنسان في بيئة صحية لابد أن تكون لديه روح الانتماء وروح المواطنة والهوية المجتمعية والمسئولية الاجتماعية، فالعلاقة تفاعلية ارتباطية بين الفرد ومجتمعه، وبينه وبين المكان الذي يعيش فيه والمرافق الموجودة سواء الصحية أو التعليمية، ويظهر أثر هذا التفاعل بمعالجته للمنتجات والمستهلكات المادية وكيفية إعادة تدويرها واستخدامها في بيئة صحية.



‏‎وأوضحت د.السجاري أن المحاضرة تطرقت إلى عدد من المحاور الأساسية، وهي: الإنسان والتنشئة الاجتماعية والثقافة المجتمعية والفضاء الخارجي الذي يعيش فيه الإنسان، إذ تهدف كلية العلوم الاجتماعية إلى مواكبة الخطط التنموية لكويت جديدة عن طريق زيادة الوعي الصحي ونشره بين أطياف المجتمع بكل فئاته العمرية وعلى وجه الخصوص فئة الشباب الذين يشكلون أكثر من نصف المجتمع.



‏‎وبينت د.السجاري أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت منطقة اليرموك منطقة صحية إلى جانب وجود 13 منطقة أخرى في الكويت في طريقها للاعتماد، والذي يتطلب توفر مجموعة من المعايير والمؤشرات في الإنسان نفسه وفي المنطقة المراد اعتمادها كمنطقة صحية. ‏‎



وأكدت د.السجاري أن هذه الندوة هي الندوة الأولى بسلسلة ندوات ستقام مستقبلا حول المدن الصحية من نواح عدة اجتماعية وثقافية وصحية ومعمارية، آملة أن تكون الندوة القادمة مخصصة للحديث حول منطقة اليرموك كنموذج لمنطقة صحية ناجحة في الكويت.