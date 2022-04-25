استقبل مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي وفدا زائرا من ماليزيا ضم كلا من سفير ماليزيا لدى الكويت داتو محمد علي ورئيس الكلية الجامعية الإسلامية العالمية بسلانجور داتو د.محمد عبدالله، ونائب رئيس الجامعة د.عبدالرزيف بن زيني، وعميد دراسات الحضارة الإسلامية د.محمد بن حسين، ورئيس قسم التسويق د.محمد بن جوهري، ونائب رئيس قسم التسويق م.نور مويز صالح، وحضر اللقاء مدير مكتب مدير جامعة الكويت محمد السليمان.



وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية والأكاديمية وآلياتها من خلال تبادل الأساتذة والزيارات الطلابية بين الطرفين وعقد المؤتمرات المشتركة في المجالين التعليمي والبحثي، إضافة إلى تنسيق المشاريع البحثية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.