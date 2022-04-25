التقى عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت د.سلمان نشمي العنزي برؤساء الجمعيات العلمية من مختلف الكليات، للتحضير لبطولة كأس جامعة الكويت الأولى لكرة القدم صالات للطلبة، والتي ستقام تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال شهر مايو 2022م، وذلك بحضور الكابتن عبدالله القضاب المطيري اختصاصي أنشطة رياضية، والكابتن عبد الهادي المتروك مستشار العميد للأنشطة الرياضية والعمل التطوعي والجوالة، وسليمان الكندري مستشار العميد للإدارة ونظم المعلومات.



وأكد د.العنزي حرص عمادة شؤون الطلبة على المشاركة بمختلف البطولات الرياضية التي من شأنها أن ترفع مستوى الرياضة الشبابية بجامعة الكويت، وبدوره اجتمع مع ممثلي رؤساء الكليات بالجامعة للتجهيز للبطولة وللعمل على نجاحها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لطلبة جامعة الكويت للمشاركة في هذه البطولة.



وبين د.العنزي أن إقامة مثل هذه البطولات تهدف الى نشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلبة والشباب، وتوطيد العلاقات الطيبة بين الطلاب بإشراكهم في أنشطة رياضية موحدة تنمي مهاراتهم وهواياتهم الرياضية، فضلا عن توطيد علاقات الصداقة بين مختلف الكليات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.



من جانبه، أشار الكابتن عبدالله القضاب المطيري إلى أهم الأمور الفنية الخاصة بتنظيم البطولة، والشروط الواجب الالتزام بها، وهي أن مدة الشوط 15 دقيقة متواصلة، وفي حال التعادل تذهب إلى الركلات الترجيحية والتي عددها 3 تسديدات بنظام خروج المغلوب، ويطبق قانون الصالات خلال البطولة، أما عدد اللاعبين في كل فريق فهو 10 لاعبين من الطلبة المستمرين أو المستجدين، ولا يسمح للاعب باللعب في أكثر من فريق.



وفي ختام اللقاء، تقدم عميد شؤون الطلبة بالوكالة د. سلمان العنزي بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد



-حفظهما الله ورعاهما-، ولسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، ومدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي على جهودهم المميزة ودعمهم اللامحدود لطلبة جامعة الكويت للرقي بمستوى الجامعة.