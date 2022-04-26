أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولات ميدانية لتنظيف الخطوط السريعة ورفع كل ما يشوه المنظر العام ويعمل على إعاقة الطريق في إطار الحملات اليومية للارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة.



وفي هذا السياق اكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي فيصل العتيبي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة بشكل عام من خلال تنظيف الخطوط السريعة والشوارع الرئيسية والداخلية ورفع جميع المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق.



وأشار العتيبي إلى أن الحملات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات أسفرت عن رفع 37 سيارة مهملة وتم إرسالهم لموقع حجز السيارات في البلدية فضلا عن تنظيف الخطوط السريعة من الرمال والمخلفات.



ولفت الى أن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.