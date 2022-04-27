ثمن رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر دور قوة الإطفاء العام واستجابتها في مكافحة حرائق الغابات التي شهدتها بلاده في شهر أغسطس الماضي.



جاء ذلك في بيان صادر عن قوة الإطفاء على هامش استقبال رئيسها الفريق خالد المكراد المسؤول التركي الزائر للبلاد والوفد المرافق، حيث أكد عمق الروابط المتينة بين البلدين الصديقين.



وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي.



حضر اللقاء نائب رئيس قوة الإطفاء لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد إبراهيم.



وشهدت تركيا في شهر أغسطس الماضي حرائق غابات في عدد من الولايات على طول الساحل الجنوبي حيث دمر أكثر من 270 حريقا 53 مقاطعة وحصد أرواحا بحسب مصادر رسمية تركية.



وشارك فريق من قوة الإطفاء الكويتية في مهام إطفاء حرائق الغابات بناء على توجيهات أميرية سامية.



وتضمنت أعمال الفريق الذي ضم نحو 45 رجل إطفاء وزود بست آليات متخصصة بكامل تجهيزاتها التعامل مع الحرائق ومكافحتها وكذلك المشاركة في عمليات الإنقاذ.



وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) لإنشاء مركز إقليمي للاستجابة للكوارث والحرائق في أنطاليا بتبرع من بيت التمويل الكويتي (بيتك).



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية أنور الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المركز يستهدف جهود مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت العديد من المناطق في تركيا وما تبعته من خسائر مادية وبشرية.