مازالت نسمات الخير تتوالى خلال شهر رمضان، لاسيما من قبل أهل القرآن والداعمين لتلاوته وحفظه، حيث أقيم بمسجد مزيد الرشيدي في خيطان الحفل الختامي للحلقات القرآنية برعاية ورثة فؤاد عيسى المزيعل وبحضور كل من عيسى ويوسف المزيعل وحشد كبير من أولياء الأمور وأبناء المنطقة، وتم تكريم 170 من الذين تميزوا في حفظ كتاب الله وتلاوته تحت إشراف إمام المسجد الشيخ حامد عبد العال وكوكبة من المحفظين.



واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها المشارك عمر معوض، ثم ألقى المشرف على الحلقات الشيخ حامد عبدالعال كلمة أثنى فيها على استمرار الحلقات منذ 2014 رغم المعوقات الكثيرة التي وجهتها، لافتا الى أن تتويج 170 حافظ للقرآن في هذا الشهر الكريم يثلج الصدر لأنه حدث كبير، لاسيما ان حافظ القرآن سيأتي يوم القيامة متوجا بتاج الوقار وهو خير من الدنيا وما فيها ويعد فضلا من الله.



وأضاف عبدالعال: يجب ان نشكر الله سبحانه وتعالى على وجود هذه الكوكبة من الحافظين لكتابه كما لا بد من توجيه الشكر إلى يوسف وعيسى المزيعل لرعايتهما الكريمة، وأولياء الأمور والمحفظين أحمد عبدالمؤمن، ومصطفى لاشين وخالد صلاح وحسناء وهبة، متمنيا التوفيق والسداد للجميع.



وتم تكريم الجميع بجوائز مالية وشهادة تقدير ومن بين الأسماء المميزة التي حصلت على درجات ممتازة كل من: عبدالله حمادة، أحمد معوض، هنا عبدالرزاق، ندى حامد، جنا حامد، ابرار جمعة، آية عمر، بتول أحمد، آدم عبد المنعم، عادل حسام، محمد حسام، عبدالله ناجي، عمر معوض.