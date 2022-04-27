أسامة أبو السعود



وسط أجواء إيمانية مميزة واستمرارا لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أحيا آلاف المصلين في مختلف مساجد البلاد ليلة 25 رمضان التماسا لليلة القدر، حيث اصطفت جموع المصلين في خشوع وتضرع إلى الله ولهجت الألسن بالدعاء لرب العالمين طمعا في عفوه ومغفرته والعتق من النيران، مرددين، «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا».



ففي مسجد بلال بن رباح تواصلت جهود اللجنة العليا المنظمة لتوفير الاجواء الروحانية المتميزة، حيث استقبل المسجد ضيوف الرحمن لقيام تلك الليلة المباركة.



وأمّ المصلين بمسجد بلال في الركعات الأربع الأولى القارئ ياسر الفيلكاوي، بينما أمّ القارئ قتيبة الزويد المتهجدين في الركعات الأربع الاخيرة والوتر، حيث دعا بالصحة والعافية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء.



وفي مسجد الراشد بمنطقة العديلية تواصلت جهود القائمين من ادارة مساجد العاصمة ورواد المسجد في توفير كل الجهود الممكنة لإحياء تلك الليالي المباركة.



وأمّ المصلين في صلاة القيام في الركعات الأربع الأولى القارئ أحمد الرشيدي، والقارئ ماجد العنزي في الركعات الأربع الاخيرة والوتر.



شكر وتقدير



شكر واجب وتقدير مستحق للجهود الكبيرة التي يبذلها مراقب مكتب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عيد الشمري على حسن تعاونه وتسهيل امور المراجعين في الوزارة، وايضا التواصل المتميز مع «الأنباء»، فهو بحق «دينامو» وزارة الاوقاف، عساك على القوة يا بو يوسف.