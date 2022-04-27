عبدالكريم أحمد



أكدت محكمة الجنايات عدم وجود حرية مطلقة للإنسان، مشيرة إلى أن حريته مقيدة بضوابط دينية وأخلاقية تتلاءم وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه.



وذكرت المحكمة في حيثيات حكم لها بإدانة مواطن «ملحد» حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أنه «بالقدر الذي يحترم به الشخص حريات الآخرين سيمارس حريته بمسؤولية ومعرفة».



وأضافت: «ترى المحكمة بما لها من سلطة بتعرف حقيقة ومرامي الألفاظ الواردة في تغريدتي المتهم تضمنتا إساءة للذات الإلهية والسخرية بالدين الإسلامي الحنيف والطعن بشعائره ومنشورتين على مرأى من آخرين».



وكانت المحكمة قد قضت للمتهم بالحبس شهرين مع تغريمه مبلغ 10 آلاف دينار بعدما أسند إليه أنه نشر تغريدتين بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» تضمنت الأولى مساسا بالذات الإلهية إذ شكك بوجود الله سبحانه وتعالى واستهزأ بشعيرة من شعائر الدين الإسلامي وهي شعيرة الدعاء.



وتضمنت التغريدة الثانية إنكارا لوجود الجنة وتشبيه الاعتقاد بها بأنه كذبة قديمة غير حقيقية، بما يحمله ذلك من سخرية من الدين ومعتقداته، قاصدا بذلك المساس بالذات الإلهية والسخرية والطعن بالعقيدة الإسلامية وشعائرها.