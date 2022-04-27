عبدالله قنيص



«رغم بلوغها من العمر 44 عاما ولكنها تتمتع بجمال أخاذ وهذا السبب وأسباب أخرى دفعتني الى طلب الزواج منها وتلبية كل ما تطلبه مني»، كانت هذه الكلمات هي ما استهل به مواطن بلاغه ضد وافدة عربية قال إنها خدعته خدعة كبرى.



وأضاف المواطن في بلاغه، وفق ما ذكر مصدر أمني لـ«الأنباء»: «بالفعل أبدت رغبة في الزواج ولكنها مع الأسف كانت على ما يبدو تريد تأمين مستقبلها في موطنها بشراء منزل لها وهذا ما حدث».



وتابع صاحب البلاغ: «بعد ذلك طلبت مني ان يذهب كل منا الى حال سبيله، وحينما ابلغتها بأن الحياة ستسير وسوف أبتعد ولكن من حقي أن أسترجع قيمة المنزل الذي اشتريته لها في موطنها قالت ماكو فلوس ولم أجبرك على شراء المنزل».



وعن تفاصيل البلاغ الذي تم بموجبه تسجيل قضية في مخفر شرطة السالمية تحت مسمى «نصب واحتيال» وبتصنيف جنح، قال المصدر إن مواطنا يبلغ من العمر ٦٥ عاما قال انه تعرف على وافدة سورية من مواليد 1978 وتقدم اليها طالبا الزواج، حيث ابدت موافقة وكذلك والدتها باركت الزواج وتم ابلاغه بأن المهر عبارة عن منزل في سورية ليقوم بتقديم المهر نقدا بمبلغ 6635 دينارا حتى يتم شراء المنزل، ولكنه فوجئ بعد ذلك بتهرب الوافدة منه عقب أن طلبت منه أن يتركها في حال سبيلها لأنها لن تتزوج منه وترفض طلبه بإعادة المهر.