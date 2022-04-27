أصدر المستشار رئيس دائرة الجنايات أمس الثلاثاء أمرا بحظر نشر أي أخبار تتعلق بقضية البلاغ المقدم من حمد صباح الأحمد الصباح ضد علي الجراح الصباح وآخرين.



وقالت محكمة الجنايات في بيان، إنه «بمناسبة نظر التظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 1504 لسنة 2021 حصر نيابة العاصمة (214 لسنة 2022 حصر تظلمات) والمقيدة بناء على البلاغ المقدم من حمد صباح الأحمد الصباح ضد علي الجراح الصباح وآخرين، فقد أمر المستشار رئيس دائرة الجنايات بحظر نشر أي أخبار أو معلومات أو بيانات عن القضية المشار إليها في كل الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وكذا عن طريق الشبكة المعلوماتية، وذلك بكل وسائل تقنية المعلومات».