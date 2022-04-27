محمد الجلاهمة



«عاد بخفي حنين» مثل عربي شهير يشير إلى خيبة الشخص في مسعاه وخروجه من موقف خالي الوفاض. ولعل هذا المثل هو ما ينطبق تماما على 3 لصوص شباب شرع رجال مباحث القادسية في البحث عنهم بعد أن تسللوا إلى منزل في منطقة القادسية وهم حفاة وحينما سقط في أيديهم وربما لم يتمكنوا من الوصول إلى شيء ثمين ليسرقوه، كانت حصيلة السرقة عددا من «النعال» التي تحمل ماركات عالمية. هذا وسجلت قضية حملت عنوان دخول مسكن وسرقة وتصنيف جنح.



وحول تفاصيل القضية، التي أرفق فيها صاحب المنزل 3 مقاطع للصوص صورت بواسطة كاميرا مراقبة وضعها في منزله، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن مواطنا في العقد السادس أبلغ رجال الأمن بأنه فوجئ باختفاء عدد من الأحذية التي تحمل ماركات عالمية وعليه قام بتشغيل المقاطع التي صورتها كاميرات المراقبة وإذ به يكتشف أن هناك 3 شباب يبدون في العقد الثاني من العمر استغلوا كون الباب الخارجي مفتوحا ومن ثم دخلوا إلى المنزل وهم حفاة وبعد دقائق محدودة خرج كل منهم يرتدي حذاء فيما حمل بعضهم أيضا أحذية في أيديهم.