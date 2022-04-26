حنان عبد المعبود

بدأت وزارة الصحة باصدار نموذج مؤحد حصلت "الأنباء" على نسخة منه تم اعتماده لجميع العاملين في وزارة الصحة للاستفادة من بدل الاجازات سيكون وفق ضوابط معينة، بحيث لن يقتصر فقط على توقيع الموظف والرئيس المباشر ومدير الادارة وانما سيتم التدقيق عليه من عدة أقسام، والبداية ستكون في شعبة الاجازات وهي المسؤولة الاولى عن صحة اجازة الموظف واعتماد صحة المعلومات ثم تنتقل الى التدقيق في الادارة ومن ثم المراقب في المنطقة وبعدها الى الباحث القانوني في الادارة.



واوضحت مصادر لـ"الأنباء "ان هذا النموذج سيكون الفيصل في منح الموظف من عدمه لبدل الاجازات، والبداية كانت بتوزيع النماذج في منطقة الصباح الطبية والجهراء، مشيرة الى ان النموذج به حبك ادارية قانونية فيها إنصاف للمستحق.