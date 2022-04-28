الدوحة - فريد عبدالباقي



يمتلك نجم التنس الإسباني رافاييل نادال العديد من الإسهامات في الأعمال الخيرية، لعل أبرزها ما يتعلق بمحاربة تفشي كورونا في إسبانيا، إذ حرص على عرض أحد قمصانه التي ارتداها أثناء فوزه بلقب بطولة رولان غاروس 2019 في مزاد نظمه الاتحاد الإسباني لكرة السلة.



ويعتبر قميص نادال أحد القمصان الخمسة التي ارتداها في نهائي البطولة، إذ تمكن من التفوق على دومينيك ثيم.



ويواصل اللاعب محاولاته لمحاربة فيروس كورونا، إذ أطلق أواخر مارس 2021 حملة لجمع 11 مليون يورو لمواجهة الوباء في إسبانيا.



كما تبرع نادال بمبلغ مليون يورو لضحايا الفيضانات بمسقط رأسه مايوركا في ديسمبر 2018، وفتح أبواب أكاديميته لإيواء من شردتهم الفيضانات.



وحرص رافاييل على خوض مواجهة استعراضية خيرية جمعه بالأسطورة روجيه فيدرر في كيب تاون بجنوب أفريقيا، والتي تابعها قرابة 48 ألف متفرج، في أكبر حضور بالتاريخ لمباراة في التنس.



ويعود الرقم القياسي السابق إلى نوفمبر 2019 في المكسيك، عندما حضر 42157 متفرجا في أرينا مكسيكو مباراة فيدرر والألماني ألكسندر زفيريف.



وعاد ريع المواجهة في جنوب أفريقيا إلى مؤسسة أنشأها فيدرر قبل 16 عاما لدعم تعليم الأطفال في 6 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، ملاوي، زامبيا وزيمبابوي.



وتعتبر هذه المباراة السادسة لصالح المؤسسة، لكنها الأولى على الأراضي الأفريقية، حيث أقيمت المباريات السابقة في أوروبا والولايات المتحدة.



كما شارك نادال في بطولة خيرية للغولف رفقة لاعب الغولف خوسيه ماريا أولاثابال في مدينة سون سيرفيرا (بجزيرة مايوركا)، وأكد أن الهدف من المشاركة هو جمع الأموال لصالح ضحايا الفيضانات التي ضربت منطقة مايوركا.



وتذكر نادال بكل حزن الـ 13 شخصا الذين فقدوا أرواحهم ومئات المتضررين خلال الفيضانات التي اجتاحت مايوركا.