الدوحة - فريد عبدالباقي



رافق نادي الريان القطري مواطنه الدحيل إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تأهل رسميا ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا المقامة حاليا في السعودية بنظام التجمع.



وجاء تأهل الريان قبل أقل من 24 ساعة من مباراته الأخيرة مع الهلال السعودي حامل اللقب، التي أقيمت مساء أمس في ختام الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، وذلك عقب النتائج التي آلت إليها المباريات في المجموعات الأخرى.



وتأهل الريان بعدما جمع 10 نقاط احتل بها المركز الثاني خلف الهلال الذي ضمن بدوره الصعود إلى الدور الثاني قبل جولتين من نهاية منافسات دور المجموعات.



ولم ينجح أي فريق آخر في جمع 10 نقاط بالمركز الثاني سوى شباب الأهلي دبي الإماراتي.



ويتأهل إلى دور الـ16 أول كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثلاث فرق تحصل على المراكز الثاني في المجموعات الخمس.



فيما أنهى فريق الدحيل القطري مغامرة فريق سباهان أصفهان الإيراني عندما تغلب عليه بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية.



وسجل الكيني مايكل أولونغا (10 و35) والبلجيكي ادميلسون جونيور (41 و90) والتونسي فرجاني ساسي (50) أهداف الدحيل، في حين سجل هدفي سباهان محمد نجاد مهدي وسروش رفيعي في الدقيقتين (20 و82).



وبهذه النتيجة عزز الدحيل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، توقف رصيد سباهان عند 7 نقاط.



وفي المجموعة ذاتها، أضاع فريق التعاون السعودي فرصة بلوغ الدور الثاني بعد خسارته أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة 5-4. وسجل أهداف باختاكور أبوسبك فايزلاييف، وعزيزبيك تورغونبويف، وساردور صابرخوجيف، وميرجاخون ميراخمادوف، وأبووس إرغاشبوييف، وأبووس إرغاشبوييف في الدقائق (22 و31 و32 و78 و86)، فيما سجل رباعية التعاون يزيد البكر (14) وسميحان النابت (هدفين) في الدقيقتين (51 و60) وحسن العمري (83 من ضربة جزاء). وبهذه النتيجة تجمد رصيد التعاون عند 7 نقاط، ليودع دوري الأبطال، بينما رفع باختاكور رصيده إلى 6 نقاط.



كما تربع نادي فولاذ خوزستان على صدارة المجموعة الثالثة بعد تعادله مع شباب الأهلي دبي الإماراتي 1-1. وشهدت مباراة أخرى بالمجموعة خسارة ثقيلة لفريق الغرافة القطري أمام آهال التركماني 2-4.



وبذلك تصدر فولاذ ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، ويليه شباب الأهلي برصيد 10 نقاط، مقابل 5 نقاط للغرافة، و4 لآهال، ليتأهل فولاذ إلى الدور الثاني كمتصدر، فيما صعد شباب الأهلي كأحد أفضل الفريق الحاصلة على المركز الثاني.



وحقق فريق مومباي سيتي الهندي فوزا تاريخيا على القوة الجوية العراقي بهدف نظيف أحرزه دييغو ماوريسيو في الدقيقة 31 ضمن مباريات المجموعة الثانية.



وشهدت مباراة أخرى بالمجموعة، فوز الشباب السعودي على الجزيرة الإماراتي 2-0.



وتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، مقابل 7 نقاط لمومباي سيتي والقوة الجوية و4 للجزيرة، حيث فاز الشباب بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ 16.



هذا، وتدرس إدارة نادي السد إقالة مدربه الإسباني خافيير غراسيا، عقب توديع الفريق القطري منافسات دوري أبطال آسيا مبكرا من دور المجموعات، بدأت الإدارة السداوية في البحث عن مدير فني أجنبي يقود تدريب الفريق مطلع الموسم الجديد.



إلى ذلك، يستعد النجم الكولومبي لنادي الريان خاميس رودريغيز لمغادرة الفريق القطري عقب انتهاء مشاركة الريان بدوري الأبطال، حيث توصل اللاعب إلى اتفاق مع إدارة نادي الريان بفسخ عقده بالتراضي رغم امتداد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين.



ويمتلك خاميس رودريغيز عدة عروض احترافية من أندية النصر السعودي والعين الإماراتي، بجانب عروض أوروبية وأخرى من نادي إنتر ميامي الأميركي الذي يملكه النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكام.