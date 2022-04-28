القاهرة - سامي عبدالفتاح



يخوض اليوم فريق الزمالك تحديا صعبا في سباق الحفاظ على صدارة جدول الترتيب للدوري المصري، حيث يواجه المصري البورسعيدي بملعب برج العرب في العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن الجولة 16.



ويتصدر الزمالك حاليا جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، بينما يأتي المصري في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، ولم تمض على صدمة خروجه من البطولة الكونفيدرالية سوى أيام قلائل. وضمن الجولة نفسها، تلقى الإسماعيلي هزيمة جديدة بالخسارة أمام انبي 2-0، فيما فاز البنك الأهلي على إيسترن كومباني 2-1 وتعادل المقاولون العرب والاتحاد السكندرى 1-1.



إلى ذلك، أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات الدوري المصري من الجولة الـ18 إلى الـ23، إذ يسدل الستار على منافسات الدور الأول للدوري الأحد المقبل بختام الجولة الـ17، كما حددت 19 يونيو موعدا لقمة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة 20 على ملعب السلام بالقاهرة.