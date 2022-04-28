عبدالعزيز الفضلي



تزامنا مع تعميم وزارة التربية رقم (9/2022) الصادر بتاريخ 27/4/2022م بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، أطلق قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري خدمة إلكترونية جديدة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات تتيح استقبال طلبات الموظفين الراغبين بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.



‏وأعلنت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي عن تفعيل خدمة صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة على الموقع الرسمي لوزارة التربية رسميا، مؤكدة أن جميع الطلبات ستخضع للتدقيق، من قبل الإدارة المختصة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة لصرف البدل النقدي المشار إليه.



‏ودعت جميع من لديهم رغبة بالاستفادة من البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة إلى تقديم طلبه عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.