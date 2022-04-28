نظمت الجامعة الأسترالية المبادرة الإنسانية السنوية لتوزيع وجبات إفطار صائم بشهر الخير ضمن إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، حيث تم توزيع الوجبات من قبل متطوعين من طلبة الجامعة وموظفيها.



وبهذه المناسبة، سلطت مدير أول قسم العلاقات العامة والتسويق لدى الجامعة الأسترالية مي المسلم الضوء على أهمية الأعمال الخيرية ودعم المحتاجين، لاسيما في شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الجامعة الأسترالية تسعى دائما لتطبيق قيم الرعاية والإيثار في تعاملها مع جميع فئات المجتمع.



وفي إطار كلمتها عن المبادرة والمتطوعين قالت: يسعدني أن مبادرة هذا العام قد اجتذبت عددا من المتطوعين، وهذا يبين أن ثقافة الرعاية لدى الجامعة الأسترالية لا تقتصر فقط على المؤسسة بذاتها، بل انها تجذرت في طلابها وموظفيها أيضا.