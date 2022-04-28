أكد المكتب الإقليمي لقارة آسيا التابع للمنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا «ملست» ومقره الكويت، أن مسابقة الروبوت السنوية تعزز قدرات الناشئة والطلبة الكويتيين بأنشطة لاصفية متطورة تتوافق وخطط الدولة في إعدادهم وتنمية قدراتهم.



ولفت مدير المكتب الإقليمي «ملست آسيا» داود الأحمد على هامش تكريم الطلبة الفائزين في تصفيات المسابقة التي نظمها المكتب بالتعاون مع قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، إلى أهمية التعاون المتميز بين المنظمة والعديد من الجهات المعنية بالشباب والناشئة، مشيدا بكلية علوم وهندسة الحاسوب ودورها في تحكيم منافسات المسابقة، مؤكدا أن الأثر الإيجابي للأنشطة العلمية اللاصفية في حياة الطلاب ومسارهم الأكاديمي واندماجهم الاجتماعي السليم ومنها مسابقة الروبوت، مبينا أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة وهم: عمار داود شمس الدين- المركز الأول، وعبدالوهاب يوسف الكندري - المركز الثاني، ومحمد راشد العجمي - المركز الثالث.



وذكر الأحمد أن مسابقة الروبوت والتي انطلقت عام 2006 من الأنشطة الطلابية التي تنظمها المنظمة لأبناء الكويت ومنها ملتقيات وفعاليات وطنية وآسيوية وعربية ودولية ذات مستوى عال، لافتا إلى أن المسابقة هذا العام مرت بعدة مراحل وصولا إلى التصفيات النهائية للمسابقة.



وأضاف: تحقق النجاح بتتويج أبنائنا الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بعد خوض التصفيات الخاصة بالمسابقة، وذلك لا يأتي إلا بمشاركة إخوة فاعلين، ومنهم رئيس قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول د.عبدالله المطوع، الذي كان له الأثر البالغ من خلال اختياره الفاعلين من الطلبة بالقسم، متوجها بالشكر لجميع أولياء أمور الطلبة المشاركين على حرصهم على مشاركة الأبناء في الفعاليات التي تهدف إلى رفع مستواهم العلمي والخبرة التطبيقية لهم، راجين لأبنائنا متابعة مسيرتهم للوصول إلى غاياتهم العلمية في شتى المجالات، مشيرا إلى أن المسابقة استهدفت طلاب المرحلة المتوسطة من 12 إلى 14 عاما.