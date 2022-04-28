آلاء خليفة



أطلقت وزارة التعليم العالي حملة توعوية إرشادية تحت شعار «وجهني» تستهدف الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية التي تقدمها الوزارة.



وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان إن الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على توعية وإرشاد الطلاب وأولياء أمورهم لشروط وآلية التقديم للبعثات الخارجية قبل إعلان خطة الابتعاث للعام الدراسي 2023/2022، وتوجيههم للالتحاق بالجامعات المميزة بالتعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وأيضا استكمالا للزيارات الميدانية التي قام بها فريق متخصص من قسم الإرشاد والتوجيه بوزارة التعليم العالي للمدارس الثانوية الحكومية والخاصة.



وأكدت السنان أن «وجهني» ستنطلق عبر حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة في «تويتر» و«انستغرام» 10 مايو من خلال خطة عمل ممنهجة بإشراف المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي وبمشاركة إدارة البعثات قسم التوجيه والإرشاد وتستمر حتى بعد إعلان نتائج البعثات الخارجية، وستتخلل الخطة لقاءات حصرية أسبوعية عبر حسابات الوزارة للرد على استفسارات الطلبة وتوفير خدمة التواصل عن بُعد skiplino للرد على استفسارات المراجعين الخاصة بخدمات التوجيه والإرشاد خلال الفترة الصباحية من ‏9 صباحا إلى 1 ظهرا.



وأشارت الى حرص الوزارة على مد جسور التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز هدف الحملة والوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، متوجهة بالشكر الجزيل لإدارة مجمع الأفنيوز لدعم المبادرات والحملات المجتمعية من خلال توفير أماكن مخصصة ولفترات محددة يتواجد بها فريق مختص من وزارة التعليم العالي للتواصل المباشر مع الفئات المستهدفة من الطلبة والشكر موصول للشركة الكويتية الوطنية للسينما «سينسكيب» لدعمها المباشر من خلال عرض إعلان الحملة في دور السينما التابعة لهم.