استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس اخصائي التقنيات التربوية والأنشطة المدرسية يعقوب المزين. وأثنى الشاهين في بيان صادر عن مكتبه، على دور المزين الكبير في تنشئة الطلبة على محبة المدرسة والمعلمين وغرس قيم المواطنة والولاء للوطن وغيرها من قيم تربوية منشودة، مثمنا جهود وتعاون الإدارة المدرسية في متوسطة الخليل بن أحمد (بنين). واعتبر الشاهين ان رعاية ودعم الأشخاص المميزين في مختلف المجالات على مستوى المجتمع واجب وطني، مشيدا بالتعامل الراقي من المزين مع الطلبة وزملائه في العمل التربوي.



وأكد الشاهين دعمه وتأييده للمزين وتذليل العقبات كافة أمامه، مشددا على ضرورة اهتمام الحكومة بالشباب المبدعين في مختلف الميادين.