وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، عن سبب استمرار الإجراءات الصحية في المناطق الحدودية رغم إلغائها من قبل بعض الدول. نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب استمرار الإجراءات الصحية في المناطق الحدودية مع العلم بأن أغلب الدول ألغت جميع الإجراءات الصحية للمسافرين؟



2 ـ ما سبب استمرار وجود موظفي وزارة الصحة والتدقيق على القادمين للكويت في المنافذ الحدودية مع العلم بأنه جرى الربط بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية كما هو حاصل في مطار الكويت، ويكون الحجر آليا عند دخول الزائر أو المواطن؟