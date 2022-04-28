وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعيـــــة والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، استفسر فيه عن الآتي:



1 ـ ما الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفي مكتب الوزير؟ وما اجراءاتكم لشغل هذه الوظائف مع تبيان تاريخ شغر الوظيفة؟



2 ـ ما الوظائف الإشرافية والقيادية المقرر شغرها خلال الفترة حتى 31-12-2022؟



3 ـ كم يبلغ عدد الوظائف التي يشغلها وافدون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقطاع مكتب الوزير؟ وكم عدد من تم انهاء خدماتهم تطبيقا لسياسة إحلال الكويتيين خلال الفترة من 1-1-2021 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ وكم عدد الكويتيين الذي تعينوا خلال تلك الفترة؟



4 ـ هل تم تعيين وافدين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقطاع مكتب الوزير خلال الفترة من 1-1-2020 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال مع تحديد تاريخ التعيين لكل منهم ووظيفته والمؤهل الدراسي؟



5 ـ ما معايير تقييم أداء العمل في قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع تزويدي بآخر تقريرين بهذا الشأن؟



6 ـ يرجى تزويدي بتشكيل واختصاصات مكتب التفتيش بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟