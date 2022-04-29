حنان عبدالمعبود



حصل عضو هيئة التدريب في معهد التمريض، نائب رئيس جمعية التمريض فهيد المطيري على التزكية من مكتب شرق المتوسط للصحة العالمية والترشح من مجلس التمريض العالمي للعمل مع فريق من المستشارين والمتخصصين في قطاع التمريض.



وحول هذا الإنجاز، قال المطيري في تصريح لـ «الأنباء»: إنني الكويتي الوحيد الحاصــــل على شهــــادة GNLI وهي شهادة المعهـــد العالي للقيادة في التمريض Global Nursing Leadership Institute من منظمة الصحة العالميـــــة للتخطيط الاستراتيجي ولإدارة الأزمات في قطــــاع التمريض، مضيفا أنه تم الطلب من أعضاء الفريق تجميع أكبر عدد من المصادر والمعلـــومـــات والتعـــاون مع الوزارات والهيئات المختلفة في الكويت حول الاتجاهات الاستراتيجية الأربع والمطالبين بتغطيتها حتى تتماشى مع خطة منظمة الصحة العالمية.



وأشــــار إلــــى أن التوجهات الاستراتيجية وأولويــــات السياسة الأربع هي التعليـــــم، الوظائـــف، القيــــادة، والخدمــــــات الصحية، ويمكـــن تلخيص هـــذه الاستراتيجيــــات في أنهــــا تصــــب في مساعــــدة البلـــدان والأقطــــار على ضمان مساهمـــة التمريــــض في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهــداف صحــة السكـــان الأخـــرى.