قام أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة أ.د.عيسى الأنصاري بزيارة لمدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي أمس في مكتبه.



وبارك الأنصاري للرومي بتوليه مهام منصبه، متمنيا له التوفيق والسداد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنشيط العلاقات الثقافية بين الجهتين، واستعراض الجهود الثنائية في العديد من أعمال وأنشطة المجلس من خلال مساهمات أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات الجامعة ذات الاختصاص بسياسات الثقافة والفنون والتراث وذلك من خلال عضوياتهم في العديد من لجان التحكيم والتحرير ورسم السياسات الثقافية للمجلس.



وتناول اللقاء أيضا بحث إمكانات تنفيذ برامج دعم القراءة الثقافية والأدبية بين طلاب الجامعة من واقع الإصدارات الدورية والخاصة للمجلس وترويجها بين طلبة الجامعة وتشجيع إبداعاتهم وهواياتهم خارج نطاق الدراسة الأكاديمية، وتفعيل بعض المراكز الثقافية في جامعة الكويت ولاسيما في جامعة صباح السالم لصالح الأنشطة الفنية والتراثية والأدبية بما يضمن إشراك الجسم الطلابي في أعمال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.