عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان تعميما للعاملين بوزارة التربية بشأن قواعد وشروط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.



وجاء في التعميم: «يصرف البدل النقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية والمجمدة ويكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وفقا لذات مرتب الموظف ومفرداته الذي يصرف له



فيما لو صرح له بإجازة دورية في تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي كذلك يحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد الإجازات الدورية عند صرف هذا البدل على أساس أن الشهر مقداره ثلاثون يوما.



ولا يتقيد صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بالحد الأقصى (90 يوما) لمدة الإجازة الدورية التي يجوز أن يصرح بها للموظف في سنة واحدة، كما لا يتقيد بالحد الأقصى 180 يوما للبدل النقدي الذي يصرف في نهاية الخدمة. وأكدت الوزارة انه لا يحول صرف البدل النقدي أثناء الخدمة أيا كان مقدار البدل الذي تم صرفه دون التصريح للموظف بإجازة دورية في ذات العام في حدود الرصيد المتبقي منها مع مراعاة كافة الشروط والأحكام والإجراءات المقررة في شأن التصريح بالإجازات الدورية.



ودعت الوزارة الى ضرورة التأكد من الدرجة المالية والمسمى الوظيفي الحاصل عليه المذكور قبل صرف البدل النقدي لكي لا يترتب عليه فروقات مالية بين المسميات الوظيفية والدرجات المالية.



وفيما يتعلق بشروط صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة بينت التربية أن يكون آخر تقريري أداء حصل عليهما الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بتقدير ممتاز فعلي ولا يعتد في هذا المجال بتقارير الأداء غير الفعلية الاعتبارية أو الحكمية كما لا يعتد بتقارير الصلاحية عن فترة التجربة وأن يكون الموظف خدم في الدولة مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل وألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي، لافتة إلى عدم جواز تكرار صرف البدل النقدي للموظف إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار بصرف هذا البدل.



من جهة اخرى، أصدر وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان تعميما بشأن عطلة عيد الفطر السعيد، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث جاء فيه: تقرر تعطيل العمل بجميع جهات وزارة التربية ـ بمناسبة عيد الفطر السعيد ـ يوم الأحد الموافق 2022/5/1م باعتباره يوم راحة لكونه اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين (2،3،4 مايو 2022) على التوالي باعتبارها أيام عطلة رسمية لكونها أيام عيد الفطر السعيد ويوم الخميس الموافق 2022/5/5م باعتباره يوم راحة لوقوعه بين عطلتين، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2022/5/8م.



وعليه، يرجى من جميع العاملين العلم والعمل بما جاء بالتعميم.