عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ «الأنباء»، عن أن لجنة يترأسها وكيــل وزارة التربيــــة د. علي اليعقوب ستقوم بعد عيد الفطر السعيد برسم الهيكل التنظيمي للتوجيه الفني ووضع آلية للسماح للموجه بتقييم رئيس قسم المادة الدراسية، مشيرة إلى أن اللجنة تضم أعضاء من إدارة الفتـوى والتشريع وقانونيين وموجهين،



إضافة الى جمعية المعلمين وأهل الميدان التربوي. وذكرت المصادر ان الوزارة بعد تلقيها كتابا من ديوان الخدمة بالسماح للموجه بالمشاركة في تقييم رئيس القسم ومنح «التربية» الصلاحيــة بمــا تــراه



مناسبا، فإن الوزارة ستصدر نشرة بعد العيد بأن يكون الموجه هو المسؤول المباشر عن التقييم يليه مدير المدرسة، مشيرا الى ان «التربية» تعمل جاهدة على إغلاق هذا الملف الذي اخذ جدلا كبيرا بين الأوساط التربوية.