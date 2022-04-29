الدوحة ـ فريد عبدالباقي



اكتملت قائمة المتأهلين إلى دور الـ 16 في منطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا، وذلك مع ختام مباريات دور المجموعات والتي أقيمت بنظام التجمع في السعودية.



وكان نادي ناساف الأوزبكي آخر المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، بعدما تعادل مع الوحدات الأردني 2-2، ليحصل على المركز الثاني ضمن المجموعة الخامسة خلف الفيصلي السعودي الذي تقدم في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة.



ونجح الهلال السعودي في تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الريان الذي احتل المركز الثاني بعد فوزه الثمين على بطل آسيا الهلال 2-0 في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.



وفي المجموعة الثانية كانت الصدارة من نصيب نادي الشباب السعودي، والذي جمع 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل، واحتل فريق فولاذ خوزستان الإيراني، صدارة المجموعة الثالثة بعد أن جمع 12 نقطة، أما في المجموعة الرابعة فقد تصدر الدحيل القطري الترتيب برصيد 15 نقطة، وتصدر نادي الفيصلي السعودي المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.



أما الأندية التي نجحت في الحصول على البطاقات الثلاث المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني، فقد كانت الريان القطري (المجموعة الأولى)، وشباب الأهلي دبي الإماراتي (المجموعة الثالثة)، وناساف الأوزبكي (المجموعة الخامسة).



ومن المقرر أن يلتقي في دور الـ 16 الهلال مع شباب الأهلي دبي، والشباب مع ناساف، والدحيل مع الريان، والفيصلي مع فولاذ خوزستان.



وتقام مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023.