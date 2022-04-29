القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



في ليلة واحدة قام فريقا الأهلي وبيراميدز بخطوة للخلف في سباقهما مع الزمالك بالدوري المصري لكرة القدم، بعد أن خسر الأهلي نقطتين بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش، عقب خسارته السابقة أمام المصري البورسعيدي، بينما خسر بيراميدز 3 نقاط، بعد هزيمته أمام سيراميكا 1- 0 ضمن الجولة الـ16 لمسابقة الدوري.



واصل الأهلي مسلسل نزيف النقاط، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه طلائع الجيش، بعد أداء متواضع على ملعب السلام، ورفع الأهلي رصيده بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 32 نقطة من 13 مباراة، وله 3 مباريات مؤجلة، مقابل 19 نقطة للطلائع مع مدربه طارق العشري في المركز 11.



وتلقى بيراميدز سقطة جديدة بعد خروجه من البطولة الكونفيدرالية بخسارته 1-0 أمام فريق سيراميكا، فتوقف رصيد يراميدز عند النقطة 29 من 14 مباراة، وتقدم سيراميكا الى المركز 12 برصيد 17 نقطة.



قدم لاعبو الأهلي في مباراة الطلائع عرضا في الفرص الضائعة، حتى ان المدير الفني للأهلي موسيماني اعترف بهذه الظاهرة، متسائلا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لاعبو الأهلي يهدرون الفرص بغرابة شديدة، فماذا أفعل أنا؟!



هذا، وتدخل اليوم مسابقة الدوري المصري في الجولة الـ 17 والأخيرة للدور الأول، فيستضيف انبي فريق البنك الأهلي، والمقاصة فريق فيوتشر على ملعب الكلية الحربية، ويلتقي فاركو مع سموحة بستاد الاسكندرية.



وبفاصل 48 ساعة فقط، يعود الأهلي غدا للظهور مجددا في الدوري بلقاء سيراميكا على ملعب المقاولون العرب، وفي اليوم نفسه يستضيف الاتحاد السكندري فريق غزل المحلة، وأيضا طلائع الجيش مع الإسماعيلي.