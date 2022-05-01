آلاء خليفة



أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.شملان القناعي أن الجامعة غير قابلة لأي تصنيفات لمؤشرات جودة التعليم العالمية، ولا يمكن الاعتماد على تلك المؤشرات في قياس مستوى التعليم بالجامعة، خاصة أن تلك المؤشرات تعتمد على تصنيفات 5 سنوات ماضية، بالإضافة إلى وجود عدة أسباب جوهرية من أبرزها خضوع الجامعة للوائح وقوانين فرضت عليها، ولا يمكن تجاهلها في عمليات التقييم لجودة التعليم: كنسب القبول الجامعي وعدد الطلبة الأجانب في الجامعة، وميزانية الأبحاث العلمية، وكل هذه الأمور تعاني منها الجامعة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ولا دخل لها في تلك الأمور.



وقال القناعي، خلال لقائه مع عدد من الصحافيين، إلى أن تعيين الرومي مديرا للجامعة فتح بارقة أمل لجميع منتسبيها من أجل النهوض بها وتعديل التصنيف الجامعي في مؤشر جودة التعليم QS، والعمل على تحسين صورتها الأكاديمية، مشيرا الى أن التصنيف الجديد للجامعة في شهر يونيو المقبل لن يتراجع مرة أخرى، بل إن الجامعة ستعمل على رفع التصنيف وعودته لما كانت عليه في السابق، بل وأفضل منه.



وأشار إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تسعى بكل طاقاتها إلى مد يد العون إلى مدير الجامعة الجديد د.يوسف الرومي للارتقاء بمستوى الجامعة في جميع القطاعات وشتى النواحي الإدارية والأكاديمية والعلمية، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في الارتقاء بجميع برامجها الدراسية والأكاديمية خلال الفترة المقبلة لتحسين صورتها الأكاديمية.



وأكد القناعي أن الجامعة تعد من أفضل الجامعات في المنطقتين العربية والخليجية، حيث تملك أساتذة أكاديميون خريجون من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم ومنهم من تخرج في 20 جامعة، بالإضافة إلى أنها تملك أحدث البرامج الدراسية والأكاديمية الموجودة في الجامعات والكليات العالمية المناظرة، وهو ما لا يدع مجالا للشك بأن الجامعة تعد من ضمن أفضل الجامعات الموجودة في المنطقة.



وشدد على أن الجامعة لا يمكن مقارنتها بأي جامعة خاصة أخرى ولا بمستوى التعليم، فتاريخ الجامعة أكبر من هذه المقارنة غير العدالة والمنصفة، مشددا على أن الجامعة تعتبر من أكبر الجامعات من حيث أعداد الطلبة وكلياتها وبرامجها وتخصصاتها مع وجود نقص في أعضاء الهيئة التدريسية.



وألمح القناعي الى أن الجامعة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين صورتها الأكاديمية، من خلال خلق هوية جديدة للجامعة ونشر المعلومات والأخبار التي توضح الجهود يبذلها الأساتذة في سبيل الارتقاء بالتعليم، والنهوض بالجامعة إلى مصاف الجامعات الدولية.



وطالب القناعي الإدارة الجامعية بالعمل على حل مشكلة لائحة الفصل الصيفي، وإلغاء اللائحة الجديدة التي بخست حقوق الأساتذة وجهودهم، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة خلال اجتماعه المقبل سيتخذ القرار العدل والمناسب للحفاظ على حقوق الأساتذة.



ودعا القناعي وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الجامعي الى دعم أساتذة الجامعة ونشر إنجازاتهم العلمية والأكاديمية في مختلف المجالات وشتى القطاعات، مؤكدا أن الجامعة لديها أساتذة باحثين على أعلى المستويات عالميا وإقليميا.



واختتم القناعي أن أساتذة الجامعة يتأملون خيرا في مديرها الجديد د.يوسف الرومي تحسين صورة الجامعة الأكاديمية ورفع التصنيف الجامعي وزيادة ميزانية الأبحاث العلمية وتعيين الشواغر والمناصب الأكاديمية والإدارية في الجامعة بأقرب وقت.