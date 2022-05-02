محمود عيسى



توقعت «كابيتال ايكونوميكس» ان ترفع الكويت انتاجها من النفط على نحو ينسجم واتفاقيات الانتاج المطبقة حاليا والتي اقرتها «أوپيك+»، واستبعدت أن ترفع الدول المنتجة الاخرى في الخليج إنتاجها من الهيدروكربون في ظل هذه الاجواء التي تسود فيها الأسعار المرتفعة على عكس السعودية والإمارات، وذلك لأنه ليست لديها الطاقة الفائضة لزيادة إنتاجها بشكل كبير.



يأتي ذلك إلى جانب توقعاتها بأن تتمكن الكويت وقطر بالاضافة إلى عمان والبحرين من تحقيق فوائض مزدوجة هذا العام، ما يشكل دفعة كبيرة لمراكز الميزانية والحسابات الجارية فيها، ولكن الحال قد لا ينطبق على بعض دول الخليج الاخرى، ذلك انه بصرف النظر عن قطر، فمن غير المرجح أن تؤدي هذه التطورات في أسعار النفط إلى تخفيف السياسات المالية.



وأضافت «يتوقع أن يواصل المسؤولون في عمان والبحرين، على وجه الخصوص، التركيز على خفض نسب الدين العام وزيادة المدخرات من أجل خدمة الدين».



وقالت المجلة ان المؤشرات المالية الكويتية شهدت تغيرا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 14.1% في عام 2018 إلى 16.4% في عام 2019، ولكنه عانى انتكاسة شديدة في عام 2020 نتيجة انتشار فيروس كورونا وتردي اسعار النفط لينخفض إلى معدل سلبي بلغ -2%.



وعلى المنوال ذاته، تراجع رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 11.3% في عام 2018 إلى 9% في 2019 ليواصل تراجعه إلى معدل سلبي قدره -4% في عام 2020، كما ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سجل تفاوتا في معدلات نموه السنوية منذ عام 2016 حيث سجل نموا بنسبة 2.9% في العام المذكور، ولكنه تراجع إلى معدل سلبي بلغ -3.5% في عام 2017، وارتفع مجددا إلى 1.2% في 2018 قبل ان يتراجع إلى سلبي وبنسبة 0.5% في 2019 ويواصل تراجعه بنسبة كبيرة بلغت -8.9% في 2020.



ومن حيث معدلات التضخم، قالت المجلة انها ارتفعت من 0.6% في عام 2018 إلى 1.1% في عام 2019 ولتوالي ارتفاعها بنفس الوتيرة في 2020 لتصل إلى 2.1%.