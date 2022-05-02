يبحث القراصنة الإلكترونيون باستمرار عن طرق جديدة للتسلل إلى أجهزتنا الذكية، وسرقة كنز كبير من البيانات نحتفظ به. ونظرا لأن الكثير منا بات الآن أكثر اعتمادا على هاتفه الذكي، فلا عجب أننا نمثل هدفا كبيرا لهؤلاء المتسللين.



أصبحنا نعي ثغرات واتساب والتطبيقات المخادعة، لكن الكثير منا يتجاهل حقيقة حدوث اختراق في الخلفية.. لحسن الحظ، هناك علامات منبهة.



على الرغم من أنها ليست محددة دائما، إلا أنك إذا شعرت بخلل ما في هاتفك، فقد تكون هذه هي الأدلة التي يجب البحث عنها، وفق ما أوردته صحيفة The Sun:



1 - بطء أداء الهاتف الذكي: إذا استغرق تحميل التطبيقات وقتا أطول من المتوقع، فقد يعني هذا أنه تم اختراقك. وينطبق الأمر نفسه على تعطل التطبيق بشكل عشوائي.



2 - استنزاف البطارية بسرعة: بطاريات الهواتف الذكية تستنزف بشكل أسرع مع مرور الوقت.

ولكن إذا حدث ذلك فجأة، فقد يشير إلى وجود برامج ضارة، ذلك لأنها تتخفى سرا في الخلفية، وتمتص المزيد من القوة لتحقيق هدفها الضار.



3 - البيانات قيد الاستخدام: إذا لاحظت أنه يتم استهلاك بيانات الإنترنت الخاصة بك بسرعة كبيرة جدا، فقد يكون هذا أيضا علامة على الاختراق. وعلى غرار استنزاف البطارية، يمكن أن ترسل البرامج الضارة أشياء في الخلفية.



4 - زيادة الفاتورة: إذا وجدت تغييرا غير مبرر في الفاتورة، فهذه علامة تحذيرية. إذ قد يعني أن البرامج الضارة تستهلك المزيد من البيانات على حسابك.



5 - النوافذ المنبثقة Pop-ups: النوافذ المنبثقة المعروفة بـ Pop-ups، اعتيادية إلى حد ما في متصفحات الويب، لكن عندما تبدأ في الظهور بشكل متكرر للغاية في نقاط مختلفة، فقد يعني أن جهازك مصاب بنوع من البرامج الإعلانية المخادعة.



6 - ارتفاع درجة الحرارة: الهاتف الذكي الذي ترتفع حرارته بشكل مفرط، قد يعني أنه بات قديما أو تعرض للشمس.

ولكن يمكن أن يكون ذلك أيضا مؤشرا على بدء عمل بعض البرامج الضارة.



ماذا تفعل إذا كنت تشك في تعرض هاتفك للاختراق؟



إذا كنت تعتقد أن هاتفك الذكي قد يكون مصابا بفيروس أو برنامج ضار أو أي شيء آخر غير واضح، فإن أول ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق موثوق به لمكافحة الفيروسات وإجراء فحص.



إذا استمرت المشكلة، فقد يكون الملاذ الأخير هو إعادة ضبط هاتفك، ولكن قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات المهمة مثل الصور التي تعرف أنها آمنة أولا.