كبار السوق استهدفوا أسهم 46 شركة من خلال 102 عملية

22.2 مليون دينار قيمة 15 عملية متنوعة لمؤسسة التأمينات



شريف حمدي



رغم نشاط البورصة الإيجابي خلال تعاملات الربع الأول من العام الحالي والتي تبلورت في ارتفاع جماعي للمؤشرات والمتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية التي حققت 6.5 مليارات دينار، إلا ان استراتيجية كبار الملاك بسوق الأسهم الكويتي كانت بيعية بشكل لافت.



وتبين من إحصاء أعدته «الأنباء» عن تعاملات كبار الملاك في الثلاثة الاشهر الأولى من 2022، ان قيمة التعاملات قفزت بنسبة 670% ببلوغها 300 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 39 مليون دينار في ذات الفترة من عام 2020.



كما تبين من الإحصاء الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات الربع الأول من العام الحالي ما يلي:



٭ استهدف كبار الملاك أسهم 46 شركة من خلال 102 عملية متنوعة، وذلك مقارنة بـ 29 شركة من خلال 91 عملية في الفترة ذاتها من العام الماضي.



٭ اتجه كبار الملاك لتقليص حصصهم من خلال 37 عملية بيع تمت على أسهم 23 شركة، بقيمة 231 مليون دينار تشكل 77% من الإجمالي.



٭ ارتفعت حصص الكبار بالسوق من خلال 31 عملية شراء تمت على اسهم 17 شركة بقيمة 68 مليون دينار تشكل 23% من الإجمالي.



٭ بلغت قيمة تعاملات 15 عملية متنوعة نفذتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية 22.2 مليون دينار تشكل 7.5% من الإجمالي غلب عليها البيع من خلال 6 عمليات بقيمة 13.7 مليون دينار، مقابل 7 عمليات شراء بـ 8.5 ملايين دينار، فيما نفذت المؤسسة عملية تخارج واحدة ومثلها دخول.



٭ أكبر عملية من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت قيمتها 54.9 مليون دينار تشكل 18.3% من الإجمالي، ونفذتها مجموعة شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات (شركة الخليج الوطنية القابضة، شركة محمد عبدالمحسن الخرافى واولاده)، حيث باعت 11.4% من ملكيتها في الشركة القابضة المصرية الكويتية «قابضة م ك» لتتقلص حصتها من 18.08% إلى 6.7%.



٭ شهدت فترة الربع الأول من العام الحالي عمليات دخول على 9 شركات تمت من خلال 10 عمليات، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من 5%، ومن أهم هذه العمليات دخول جاسم لؤي جاسم الخرافي على اسهم «القابضة م ك» لتصبح 11.4% كأكبر مالك بالشركة، كما تم دخول الهيئة العامة للاستثمار على شركة آسيا كابيتال نسبة 15% كثاني أكبر الملاك، إضافة إلى دخول شركة ايجابي القابضة على شركة الاستثمارات الوطنية لتظهر ضمن قائمة كبار الملاك بـ 5.06%.



٭ كما شهد الربع الأول عمليات تخارج من 12 شركة تمت من خلال 15 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أقل من 5%، أبرزها تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة اسمنت الكويت، كذلك تخارج شركة بروه العقارية من شركة الامتياز بعد ان كانت نسبة ملكيتها 24.4% ولم تعد ضمن قائمة كبار الملاك.