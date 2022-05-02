في ضوء عالمنا الرقمي سريع التغير، يمكن أن تكون الهواتف الذكية من أجمل خيارات الهدايا، ولحسن الحظ، فقد أطلقت هواوي هاتفها الجديد nova 9 SE في الوقت المناسب، فهو مليء بالمزايا والتقنيات التي يحبها المستخدمون الشباب.



فمن خلال الكاميرا الرئيسية فائقة الدقة، بدقة تبلغ 108 ميغابكسل و(فتحة بقياس f/1.9) ستحظى بتجربة استثنائية وستطلق العنان لإبداعك الحقيقي. سواء كنت تلتقط مشهدا ما أو صور بورتريه أو صور الأعمال المعمارية وغيرها، في لحظة التقاطك للصورة، سيلتقط هاتف nova 9 SE ما تراه أمام عينيك بتفاصيل واضحة للغاية. ويمكن للصورة بدقة 108 ميغابكسل أن تحقق معدل تقريب بواقع ثلاث أضعاف بدون خسارة أي تفاصيل، وبالتالي ستتمكن من تكبير الصور واقتصاصها لجعل الإطار يبدو مناسبا قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.



يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE التقاط الصور في البيئات المظلمة وزيادة مستوى السطوع بجانب تقليل الضوضاء وتحسين النطاق الديناميكي للصورة.



وبفضل تقنية الشحن الفائق من هواوي HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، يمكن شحن هاتف HUAWEI nova 9 SE بنسبة 60% خلال 15 دقيقة فقط أو شحنه بالكامل فقط خلال 36 دقيقة.



ويتميز هاتف nova 9 SE بشاشة العرض الكاملة من هواوي مع حواف فائقة النحافة بقياس 1.05مم فقط. ومن شأن ذلك أن يعزز التجربة التفاعلية للمستخدم ويكمل بشكل مثالي هيكل الهاتف الذكي فائق النحافة.



ومع نظام EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت. وبفضل ميزة One Hop Connection التي تستخدم اتصال المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرة.