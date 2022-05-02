عبدالحميد الخطيب



تركز «مجموعة السلام الإعلامية» بقيادة النجم عبدالعزيز المسلم عادة على الأعمال التي تتضمن قيما ودروسا مفيدة للأجيال كي تسير على خطى «أهل أول» وقيمهم الأصيلة.



وجاء مسلسل «شيء لا أنساه» ليكمل عمل المجموعة في هذا الاتجاه، حيث يقدم قصة تسلط الضوء على قضايا إنسانية متعددة، بأسلوب درامي معاصر، مليء بالخطوط المتشعبة، ولا تخلو حكايته من الرومانسية والغموض.



يستعرض المسلسل قصة أبو حصة (حسين المنصور) الأب المثالي الذي يسعى لأن يسعد ابنته الوحيدة حصة (هيا الحوطي) بكل الطرق الممكنة، فيعمل ليل نهار لكي يوفر لها كل ما تحتاج إليه، لكن الظروف تضعه في مواجهة مع ابو مشاري (غازي حسين) الذي يهدده بسر غامض، في الوقت الذي يظهر فيه «عبدالله الطليحي»، مطالبا بحقه الضائع من «ابو مشاري» مما يدخله في متاهات للبحث عن دليل لأخذ هذا الحق ويساعده في ذلك «أبو حصة».



ووسط تشابك الأحداث نتعرف على نجود (شهد الياسين) الفتاة الهادئة وكيف تقع في صراع بين حبها لوالدها وبين التخلي عن حب حياتها، والذي عانت لفترة طويلة حتى تصل اليه، وبموازاة ذلك نتابع حكاية «حصة» التي تتعرض لظروف صعبة نتيجة حبها لابن خالتها «عبدالله بهمن» وزواجها وطلاقها.



الإخراج الذي يتصدى له حسين أبل يصنف في خانة «الاعتيادي» والنص الذي يقدمه فواز الشعار مكتوب بسلاسة ووضوح عن قضايا ومواقف اجتماعية تقليدية، لكنه يعالجها وفق رؤيته مع شخصيات وضعت في مكانها الصحيح.



ويتميز العمل بمقدمته الغنائية بصوت رهف غيتارا، وهي من كلمات باسل الشطي، وألحان ضاري المسيليم، وتوزيع حسام حمدي.

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