مفرح الشمري



أعد تلفزيون الكويت باقة مميزة من البرامج المنوعة والترفيهية والمسابقاتية والسهرات الغنائية لـ«يعايد» مشاهديه بحلول عيد الفطر، منها برامج تسجيلية وأخرى مباشرة تبث على مدار الساعة على شاشة القناة الأولى والفضائية الكويتية.



ومن هذه البرامج، برنامج «صباح العيد» و«عساكم من عوادة» و«غدا العيد» و«العيد هل هلاله» و«والعيد بعيون ديبلوماسي» و«مرحبا بالعيد» و«عصرية العيد» و«العيد أول» بالإضافة الى السهرات الغنائية التي تم تسجيلها قبل ايام وشارك فيها عدد من المطربين منهم خالد الملا واشواق ومنصور المهندي ويوسف العماني وفيصل الراشد وعادل الرويشد وسلطان المفتاح ومروى بن صغير وآخرون.



يذكر ان هناك عدد المذيعين يشاركون في تقديم هذه البرامج منهم أحمد ماتقي ومناف اشكناني وطلال خليفة ود.يوسف السريع وسعد الخلف وعبدالعزيز الدرويش بالإضافة الى الفنانة منى شداد.