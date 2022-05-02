سماح جمال



يعرض مسلسل «لغز 1990» ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2022، والمسلسل من تأليف بندر طلال السعيد، إخراج ثامر العسلاوي، وبطولة عبد الرحمن العقل، إبراهيم الحربي، علي جمعة، عبد الله التركماني، ميس كمر، زهرة الخرجي، نادر الحساوي، في الشرقاوي، عبد الناصر الزاير، شوق، حسن إبراهيم، هدى حمدان، مبارك سلطان، أحمد مساعد، علي جاسم العلي، هبة العبسي.



الحبكة التشويقية



تدور أحداث العمل في أجواء الجريمة والتشويق والرعب والخيال مع العودة بالزمن «فلاش باك» إلى بعض الأحداث والوقائع التي ارخت بنتائجها على الحاضر، فنتابع في الافتتاحية جريمة قتل بظروف غامضة يلاحقها الضابط «عادل» (ابراهيم الحربي) بحثا عن القاتل ولكشف التفاصيل والملابسات.



يتميز العمل يإيقاعه السريع وقصر مدة الحلقات التي تقل عن 30 دقيقة (بعد حذف المقدمة والخاتمة وملخص الحلقة السابقة وملخص الحلقة القادمة)، وهو ما جعل الجرعة الدرامية مكثفة على مدى الحلقات.



إلى جانب الجريمة يقحم المسلسل جوانب السحر عبر الفنانة ميس كمر «ميسه» التي تستعرض قدراتها في السيطرة على زهرة الخرجي زوجة «عادل» التي تعاني من تبعات ذلك وتذهب إلى الطب النفسي.



ويتناول كذلك علاقة المافيا وارتباطاتها بدولة عدوة (اسرائيل) وهو ما بدا اقحاما مبالغا فيه للجانب السياسي.



الإخراج



يقدم المخرج ثامر العسلاوي رؤية اخراجية مستوحاة من المسلسلات البوليسية الاجنبية من خلال تقسيم الحلقات والتنقلات بين غرفة العمليات في الداخلية وطريقة تعامل الشرطة مع الجريمة، وهذه الغلبة للصورة الغربية جعلت المحلية غائبة بصورة كبيرة.



أخيرا، يشكل «لغز 1990» رؤية معاصرة لخلجنة أعمال الجرائم الأجنبية، ولكن اقحام الكثير من الأنماط الدرامية أثر سلبا على العمل بصورة واضحة.

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