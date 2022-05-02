رفع رئيس زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ بدر العقيل اسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبًا، ولعموم الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء .

وثمن العقيل التفاعل الملموس من قبل أهل الخير الذين حرصوا على المساهمة الفاعلة في شتى دروب الخير التي تنفذها الجمعية مؤكدين أن الكويت كانت ولازالت صاحبة الريادة والسبق في العمل الإنساني.

وأضاف العقيل في تصريحه خلال تهنئته بعيد الفطر المبارك أن من أبرز مشاريع اللجنة الرمضانية مشروع إفطار الصائمين وكذلك مشروع الزكاة والصدقات علاوة على مشروع مساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة من خلال توزيع المواد التموينية والغذائية على هذه الأسر، إضافة إلى مشروع كفالة الأيتام وكسوتهم وعيديتهم، وأيضا مشروع زكاة الفطر .

ودعا العقيل أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين وذوي القلوب الرحيمة من أهل الكويت الكرام مواصلة المساهمة في هذه المشاريع التي تخفف عن الفئات الفقيرة والمستضعفة معاناة الحياة وتفرج عنهم همومهم ، مشيرا إلى أنه يمكن المساهمة في هذه الاعمال عبر الاتصال على 25644002 أو 55644002.

وبين العقيل أن زكاة سلوى تعمل على تنفيذ وتلبية رغبات المتبرعين وتحرص على تنفيذ المشاريع الإنسانية التي يعود نفعها على آلاف المستفيدين.