عبدالكريم العبدالله



حذرت وزارة الصحة من بروتين لـ «الفول السوداني» دخل الكويت واردا من الهند، وهو يحتوي على مادة الليسيثين المضافة للأغذية.



وخاطب المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية جميع المرافق الصحية لرصد أي حالة «حساسية» محتملة يتم اكتشافها مرتبطة باستهلاك المنتج، مع ضرورة سرعة إبلاغ المركز في حال اكتشاف أي حالة مصابة.



وكان المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية التابع لوزارة الصحة قد تلقى إخطارا عبر أمانة الفوسان «الهيئة الدولية لسلامة الأغدية» يفيد بالكشف عن وجود بروتين لـ «الفول السوداني» غير المعلن عنه في مادة الليسيثين المضافة للأغذية والذي يتم تصديره من الهند، حيث تم الإبلاغ عن هذا المنتج في ألمانيا عبر نظام الإبلاغ الأوروبي السريع للإنذار المبكر للأغذية والأعلاف خلال أبريل الماضي، وتبين أن هذا المنتج تم توزيعه إلى العديد من الدول من بينها الكويت.