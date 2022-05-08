رشيد الفعم



أكد وزير الصحة العامة د.خالد السعيد استقرار الوضع الصحي المحلي فيما يخص «كورونا» والمتحورات التي يتم الحديث عنها بين الفينة والأخرى.

وقال الوزير السعيد في تصريح لـ «الأنباء»، ان المتحورات المتعلقة بفيروس كورونا مرت علينا في البلاد من قبل وتم التعامل معها بما يتطلب الوضع الصحي العام، ولا داعي للقلق أبدا خلال المرحلة المقبلة.

وحول اتجاه بعض الدول الآسيوية للعودة إلى الإغلاق في بعض المدن وتحديدا ما جرى في الصين خلال الفترة الوجيزة الماضية، قال وزير الصحة: ان هذا المتحور مر على الكويت خلال المرحلة السابقة وتم رصده والتفاعل معه من خلال الأجهزة المختصة ولا شيء مستحدثا أو يثير الخوف في هذا الجانب حتى الآن.

وشدد السعيد على أن جميع الفرق الصحية المعنية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مستجدات وتتابع جميع التطورات على المستويين المحلي والدولي وتقوم بتتبع كل ما يثار حول هذا الجانب لتأمين الحماية اللازمة والكافية للمجتمع، وتزود الجهات المعنية بآخر التقارير عن الوضع العالمي.

وأشار وزير الصحة إلى ان لجنة كورونا التابعة للوزارة تعمل ضمن اختصاصها وتقوم بمزاولة مهامها بالتنسيق مع فروعها في كل المحافظات للوقوف على أي تطورات.