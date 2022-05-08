عبدالكريم العبدالله



حدد وزير الصحة د.خالد السعيد إجراءات التعيين وإعادة التعيين لـ «الكويتيين» و«الوافدين» في الوزارة من الوظائف الطبية والمهن المساعدة لها.



جاء في قرار أصدره وزير الصحة في هذا الخصوص وتنشره «الأنباء»، وتضمن أنه بالنسبة لإجراءات التعيين أو إعادة التعيين للكويتيين في الوزارة، فتتمثل في أن تختص إدارة التنمية البشرية بتلقي طلبات التعيين، فضلا عن إحالة الطلبات إلى إدارة الوظائف العامة لاتخاذ الإجراءات المقررة للتعيين.



وتضمن القرار تحديد إجراءات التعيين أو إعادة التعيين لـ «غير الكويتيين» (الوافدين)، والتي ستكون من اختصاص إدارة العقود الخاصة عبر تلقي الطلبات التي ترد من الوكيل المختص على أن تتولى الإدارة ذاتها الإجراءات المقررة للتعيين.

ويأتي هذا بناء على كتاب ديوان الخدمة المدنية بمراعاة عدم مخاطبته أو طلب العرض على مجلس الخدمة المدنية في شأن الاختصاصات المقررة قانونا للديوان أو المجلس في القرارات والقوانين واللوائح في خصوص مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها، حيث أصبحت هذه الاختصاصات منوطة بوزير الصحة يمارسها منفردا دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية.