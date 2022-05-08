100 إلى 120 ديناراً شهرياً سقف الراتب الشهري للعمالة المنزلية بالكويت

أسامة دياب



أكد السفير الهندي لدى الكويت سيبي جورج ان الشاعر روبندرونات طاغور كان مناضلا قويا ورمزا، لذلك تحرص الهند على الاحتفال بعيد ميلاده لما قدمه من تضحيات كبيرة، موضحا انه كاتب النشيد الوطني الهندي وأيضا البنغالي، وأول من حاز جائزة نوبل للآداب عام 1913.



جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة الهندية بمناسبة عيد ميلاد الشاعر روبندرونات طاغور.



وكشف جورج عن توقيع مذكرة تفاهم مع «القوى العاملة» تحدد حقوق العمالة وزيادة استقدام عمالة منزلية هندية للكويت، موضحا أن التفاوض مستمر لتخفيض سعر استقدام العمالة بما يناسب الأسر الكويتية، لافتا إلى أنه تم تحديد سقف الراتب الشهري للعمالة المنزلية في الكويت بين 100 و120 دينار شهريا، معتبرا أن هذا المبلغ منصف للعمالة وللأسر الكويتية.



وأوضح أن بلاده رفعت جميع القيود الخاصة بـ «كورونا» وهي مستعدة لاستقبال السياح الكويتيين، مشيرا إلى أن عدد طلبات الحصول على التأشيرة في ارتفاع مستمر، مؤكدا ان الحصول على التأشيرة يستغرق ساعات قليلة جدا لا تتعدى اليوم الواحد، داعيا الكويتيين لزيارة بلاده في هذا الصيف.