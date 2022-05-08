عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن الخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي سيتم طرحها من قبل وزارة الأشغال خلال العام المالي 2022-2023، والتي تفوق قيمتها 75 ألف دينار تبلغ 58 عقدا، والعقود التي تقل عن 75 ألف دينار مجموعها 7.



وأضافت المصادر أن العقود التي تفوق 75 ألف دينار موزعة على القطاعات التالية: قطاع هندسة الصيانة 21 عقدا، والهندسة الصحية 18، وهندسة المشاريع الإنشائية عقدين، وهندسة المشاريع الكبرى 7 عقود، وفيما يخص قطاع المشاريع الكبرى «مشاريع مطار الكويت الدولي» عقد واحد، وقطاع التخطيط والتنمية إدارة مركز نظم المعلومات 6 عقود، وقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث 3 عقود. أما فيما يخص العقود التي لا تفوق 75 ألف دينار فعددها 7 عقود منها 5 عقود بقطاع التخطيط والتنمية بإدارة مركز نظم المعلومات، وعقدان في قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.