عبدالعزيز الفضلي



استكملت اللجنة المنظمة العليا للملتقى الكشفي العربي استعداداتها من خلال الإعداد والتجهيز على مدار الساعة وطوال فترة عيد الفطر السعيد، لانطلاق أعمال الملتقى في الكويت، بدءا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل برعاية رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب م.مرزوق الغانم. وقال عضو مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية ناصر أبل إن إقامة هذا الملتقى على أرض الكويت يعد حدثا غير عادي بهذا الحجم الكبير من المشاركين الذي يصل إلى 170 شخصا يمثلون 19 دولة عربية، مضيفا أنه يحمل عنوان «تمكين الشباب» وينظمه الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط والمنظمة الكشفية العربية وجمعية الكشافة الكويتية وجمعية المرشدات، لاسيما أن ذلك يأتي بعد اختيار الكويت عاصمة للعمل الكشفي العربي للعام 2022. وذكر أن الملتقى يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والاجتماعات التي نعمل من خلالها على الارتقاء بالحركة الكشفية خليجيا وعربيا وعالميا وتمكين وتهيئة الشباب ليكونوا قادرين على خدمة أوطانهم والمحافظة على مستقبلهم الواعد.