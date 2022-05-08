أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا بإشهار الاتحاد الكويتي للسكراب.



وجاء في القرار:



مادة أولى: يشهر الاتحاد الكويتي للسكراب.



مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.



وجاء في النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسكراب إن الجمعية العمومية التأسيسية اجتمعت بتاريخ 8/7/2021 وتم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي للسكراب ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:



- يقبل في عضوية الاتحاد كل من يحمل ترخيصا ساريا معتمدا من وزارة التجارة والصناعة لنشاط السكراب او الى نشاط يتم استحداثه مستقبلا.



- رسم الانضمام للاتحاد قدره 100 د.ك يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو او عند إعادة قيده.



قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد مبلغ وقدره 50 د.ك.



- تنعقد الجمعية العمومية في شهر ابريل كل 3 سنوات.



- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 3 سنوات ويشترط ان يكون العدد فرديا.



- مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية.



- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.



- تبدأ السنة المالية للاتحاد من اول ابريل الى نهاية مارس من كل عام.



- تودع أموال الاتحاد في حساب لدى البنوك المحلية.



- حدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.